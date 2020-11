Silas conclui quarto nível do curso de treinadores da UEFA

Jorge Silas concluiu o quatro nível do curso de treinadores da UEFA.





"Último dia do UEFA Pro, parabéns Campeões! Muito obrigado pelo companheirismo e partilha de conhecimento!", escreveu o ex-treinador do Sporting no Instagram, juntamente com uma imagem da 'turma'.Com o o quarto nível do curso de treinadores da UEFA, Silas poderá agora treinar qualquer equipa da 1.ª Liga sem os condicionamentos a que esteve sujeito aquando da sua passagem pelo Sporting e anteriormente pelo Belenenses SAD.