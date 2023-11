Sindicato dos Jogadores condena insultos racistas a Chermiti no Itália-Portugal em sub-20

Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato dos Jogadores, condenou esta terça-feira, através de um comunicado, os alegados insultos racistas que terão sido dirigidos a Youssef Chermiti no jogo entre os sub-20 de Portugal e Itália."A discriminação racial continua a ser um assunto premente nesta indústria, motivo pelo qual o Sindicato dos Jogadores levará o tema ao Congresso Mundial da FIFPro, que decorre esta semana na África do Sul, aproveitando a oportunidade para refletir numa estratégia global dos sindicatos de jogadores sobre esta matéria. Ao nosso companheiro Chermiti e a todos os que como ele têm sido vítimas destes atos, deixo o nosso apoio incondicional", pode ler-se na nota partilhada no site oficial do SJ.