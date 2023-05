Já é conhecido o emparelhamento do playoff de acesso à Liga Bwin e à Liga Sabseg

A Liga Portugal e a Federação Portuguesa de Futebol realizaram, na tarde desta quarta-feira, os sorteios do playoff de acesso à Liga Bwin e à Liga Sabseg para a temporada 2023/24. As partidas que encerram a presente temporada, tal como já se sabia anteriormente, disputam-se a 3 e 11 de junho.Olhando para a disputa relativa à permanência/acesso na/à Liga Bwin, o primeiro jogo será em casa do 3º classificado da Liga Sabseg, ao passo que o segundo encontro acontecerá, de forma natural, no terreno do 16º classificado da Liga Bwin. Por seu lado, em relação ao playoff da Liga Sabseg, a primeira mão será no recinto do vencedor do playoff da Liga 3 e a segunda em casa do 16º classificado da Liga Sabseg.Neste momento, Santa Clara, P. Ferreira e Marítimo disputam o lugar de playoff na 1ª Liga, sendo que nenhum dos três clubes tem possibilidades de conseguir a permanência de forma direta (os madeirenses são quem ocupa a posição nesta fase). Por seu lado, na 2ª Liga, Farense e E. Amadora sabem que um deles conseguirá a subida direta e que o outro terá de disputar o playoff de subida, sendo que, neste momento, os algarvios têm três pontos de vantagem sobre o conjunto da Amadora.Ainda no segundo escalão, Leixões, Nacional, B SAD, Trofense e Sp. Covilhã ainda podem terminar no 16º lugar e ter de disputar o playoff para se manterem nas competições profissionais. Se o campeonato terminasse agora, os matosinhenses e os insulares salvar-se-iam, o B SAD ficaria na posição em questão e as formações da Trofa e da Covilhã desceriam de forma direta. Por seu lado, Lank Vilaverdense e Sp. Braga B são os clubes da Liga 3 que podem disputar o playoff de acesso à Liga Sabseg. Na primeira mão do playoff que os dois conjuntos minhotos estão a disputar entre si, a equipa de Vila Verde venceu por 2-0, estando o segundo jogo agendado para este domingo.