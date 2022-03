Sp. Braga B vence Varzim em jogo de preparação

Depois de na sexta-feira ter defrontado o Gil Vicente num jogo-treino, o Varzim realizou, na manhã deste sábado, novo particular. Desteavez, o adversário foi o Sp. Braga B, equipa da Liga 3, que venceu o duelo por 3-2.Disputado no Complexo Desportivo de Fão, estádio que serve de casa à equipa B dos bracarenses, a formação orientada por Artur Jorge contou com golos de André Lacximicant, Rodrigo Borges e Nuno Cunha, enquanto do lado poveiro marcaram Tavinho e Zé Tiago.O próximo compromisso do Varzim está marcado para 4 de abril, com uma receção ao FC Porto B, enquanto o Sp. Braga B visita, um dia antes, o V. Setúbal.