Sporting de Braga e Tondela empatam 2-2 no último particular dos minhotos

O Sporting de Braga e o Tondela empataram hoje 2-2, no último jogo particular de futebol dos minhotos antes da estreia nas competições oficiais da época 2019/20.Menos de 24 horas depois do empate (0-0), diante dos franceses do Mónaco, no jogo de apresentação aos seus sócios e adeptos, o Sporting de Braga defrontou o Tondela à porta fechada, no complexo desportivo de Fão e, segundo uma nota do sítio oficial dos minhotos, os tondelenses estiveram por duas vezes à frente do marcador graças a um 'bis' de Xavier.Murilo, primeiro, e Wilson Eduardo, depois, empataram para os bracarenses e sentenciaram o resultado final.Foi o último jogo de preparação da equipa orientada por Ricardo Sá Pinto na pré-temporada. O Sporting de Braga entra em competição em 08 de agosto, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa.O Tondela, este ano comandado pelo espanhol Natcho González, defronta o Boavista no domingo, em mais um jogo particular.