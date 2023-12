Sporting-FC Porto: PSP anuncia operação "semelhante" a anteriores clássicos

A PSP atribuiu este domingo risco elevado ao clássico de segunda-feira entre Sporting e FC Porto, da 14.ª jornada da Liga Betclic, e explica que a operação será "muito semelhante" às de anteriores jogos grandes.

"Trata-se de um evento de risco elevado e é esperado pelo promotor que estejam presentes no Estádio de Alvalade cerca de 45.000 pessoas. Nesse sentido, a Polícia de Segurança Pública planeou e executará uma operação de grande envergadura em toda a cidade de Lisboa e mais concretamente junto ao Estádio José Alvalade", assinalou o subintendente Sérgio Santos, em conferência de imprensa realizada no Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

O subintendente da PSP salientou que a operação planeada será "muito semelhante a outras anteriores", nomeadamente o procedimento efetuado nos últimos dois jogos entre grandes realizados em Lisboa, ambos no Estádio da Luz - Benfica-FC Porto, em setembro, e Benfica-Sporting, em novembro - e igualmente de risco elevado, pelo que se mostrou otimista quanto a um evento sem incidentes de registo em redor da partida de futebol, cujo início está previsto para as 20h15 de segunda-feira, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Sérgio Santos acrescentou que o dispositivo policial estará, particularmente, atento a possíveis ilícitos nas imediações e interior do Estádio José Alvalade, como "roubos, venda ilegal de títulos de ingressos e quaisquer outras situações, nomeadamente alterações de ordem pública".

Ao seu lado, o comissário Artur Serafim reforçou que o efetivo disponibilizado pela PSP apostará, à imagem do que sucedeu nos anteriores jogos de elevado risco, na proximidade, de forma a identificar de imediato situações como uso de pirotecnia ou possíveis desacatos nos momentos particularmente mais sensíveis, como o trajeto dos adeptos visitantes rumo ao seu setor no estádio.

Nesse tipo de episódios, os dois elementos da PSP destacam "ser possível identificar adeptos à posteriori", não prejudicando a sua ação policial e o normal desenrolar das operações montadas nos diversos locais considerados "estratégicos".

A PSP recomendou ainda aos adeptos que possam deslocar-se o mais cedo possível para o estádio, preferencialmente utilizando a rede de transportes públicos, e que as portas estão previstas abrir às 18h15, duas horas antes do início do clássico, enquanto, mais particularmente os adeptos do FC Porto, iniciarão o seu trajeto, com escolta policial, até ao recinto sportinguista às 17h30, a partir da Avenida Padre Cruz, em Lisboa.

Sporting e FC Porto dividem a liderança da Liga Betclic, com 31 pontos, e defrontam-se esta segunda-feira, a partir das 20h15, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em jogo com arbitragem de Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve.