Tarantini anuncia final de carreira: «Termino uma bonita história de amor»

Ponto final. Tarantini pendurou as chuteiras e aproveitou o dia em que completa 38 anos para anunciar ao mundo que a sua história no futebol terminou. O agora ex-médio, que nos últimos anos representou o Rio Ave, fala numa "bonita história de amor" e confia que o futuro trará igualmente coisas boas.





"Faz hoje 38 anos que nasci. Já tinha tomado esta decisão há algum tempo mas decidi que hoje é um belo dia para vos dizer que termino uma bonita história de amor. Foram 30 anos de carreira, 20 como profissional, onde joguei no Amarante Futebol Clube, Sporting Clube da Covilhã, Gondomar Sport Clube, Portimonense Sporting Clube e Rio Ave Futebol Clube", começou por escrever nas redes sociais, completando: "A carreira de um jogador é apenas uma etapa da vida, daí que novos desafios virão. Preparei-me o melhor que pude para assegurar um futuro, que certamente será cheio de mudanças mas também de sonhos para cumprir. Recordarei pessoas com quem partilhei momentos maravilhosos. Obrigado por este lindo percurso. Obrigado à minha família e aos meus amigos."Tarantini, recorde-se, estava sem clube desde que no último defeso terminou contrato com o Rio Ave, clube que representou durante 13 épocas.