Thinking Football Summit 2023 apresenta cinco 'reforços' de renome internacional

A cerca de dois meses do arranque da segunda edição, o Thinking Football Summit anunciou esta quinta-feira mais cinco 'reforços' de renome internacional para aquela que é a Grande Feira do Futebol Profissional em Portugal.

O primeiro 'reforço' é Andrés Garcia, nome de 'peso' no futebol feminino que atualmente desempenha funções como atual Coordenador de Scouting da academia feminina do Atlético Madrid.

Diretamente de Itália, mais concretamente da Serie A, chega também Pierdamiano Tomagra, líder do departamento digital do escalão principal do futebol italiano que conta com uma passagem pela Juventus, onde foi diretor de Marketing Digital, entre 2017 e 2021.

Os irmãos Petruzzo, Stefano e Rafaele, donos maioritários do Hampton & Richmond FC, clube londrino conhecido como a "start-up com 100 anos" ou "a verdadeira equipa de Ted Lasso", também marcarão presença no evento que decorrerá na Super Bock Arena, no Porto.

Por último, mas não menos importante, a Thinking Football Summit anunciou ainda a presença de Mads Davidsen, Group Head of Football da Right to Dream, comunidade de futebol que reconhece e cuida de talento emergente local e cria oportunidades para os jovens alcançarem todo o seu potencial no desporto-rei, educação e na vida em geral.

A Thinking Football Summit 2023 decorrerá entre os dias 7 e 9 de setembro, no Porto.



Poderás adquirir os teus bilhetes aqui.