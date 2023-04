Thinking Football Summit 2023: Revelados os primeiros oradores

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Thinking Football Summit 2023 teve os primeiros três oradores revelados esta quarta-feira. Robbie Lyle, empresário, fundador e apresentador da AFTV, é um dos palestrantes confirmados, tal como o consultor norte-americano Jordan Gardner e a advogada portuguesa especialista em Direito do Desporto Matilde Costa Dias.Refira-se que o evento organizado pela Liga Portugal ocorre no Super Bock Arena, no Porto, entre 7 e 9 de setembro deste ano.