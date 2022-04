Torneio da Pontinha: Regresso tem João Pereira como patrono

Após o interregno de dois anos devido à pandemia, o Torneio Internacional da Pontinha regressa nos próximos dias 14 e 17. A 39ª edição do torneio de futebol infantil, organizado pelo Clube Atlético e Cultural (CAC), foi ontem apresentada e tem João Pereira como patrono. “Participei neste torneio e também fui patrono no início da minha carreira. Na altura, não sonhava chegar onde cheguei”, disse o ex-internacional português, de 38 anos.

Atual treinador-adjunto dos sub-23 do Sporting, clube no qual terminou a carreira no final da época passada, João Pereira lançou o o mote para o torneio: “Deixem que as crianças se divirtam e sejam felizes a praticar futebol.”

Já o presidente do CAC, António Roque, considerou tratar-se de “um ato de coragem” voltar a realizar “um torneio que é reconhecido a nível mundial”. Além do emblema anfitrião, o torneio contará com a participação das equipas sub-13 de Sporting, Benfica, FC Porto, Sp. Braga, Levante (Espanha), Grigny (França) e Midtjylland (Dinamarca). A organização vai ainda homenagear o árbitro Nuno Almeida, da AF Algarve, bem como um dos fundadores do CAC e atual sócio nº1 do clube, Carlos Lourenço.