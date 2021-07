Torneio do Algarve, que contaria com Sporting e Benfica, foi cancelado

O Gent decidiu cancelar os jogos que tinha agendados na próxima semana em Portugal, devido às novas restrições motivadas pela Covid-19 na Bélgica, o que faz com que o Torneio do Algarve, no qual Sporting e Benfica iam participar, fique sem efeito.





No caso das águias, os encontros frente a Gent, dia 16, e Boavista, dia 18, já não se vão disputar, informou o Benfica, mas serão substituídos por outras duas partidas de preparação, nas mesmas datas, no Benfica Campus, no Seixal.Os encarnados vão assim defrontar primeiro o P. Ferreira (18 horas) e, dois dias mais tarde, o Almería (19 horas).