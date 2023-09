Transfermarkt atualiza valores de mercado: Gyökeres, Diomande, Gonçalo Borges ou Bozeník dão salto gigante

O Transfermarkt, site especializado no mercado de transferências, atualizou os valores de mercado de diversos jogadores do campeonato português. O destaque vai para a tremenda valorização de oito jogadores: três do Sporting, dois do Boavista e um do FC Porto, Famalicão e Portimonense - todos estão hoje cotados em 150%, ou mais, em relação à anterior atualização.No que diz respeito ao Sporting, o trio é composto por Gyökeres (saltou dos 13 milhões para os 32 milhões), Diomande (dos 10 milhões para 25 milhões) e Geny Catamo (de 600 mil para 1,5 milhões). Já no que concerne ao rival dos leões, o FC Porto, a evolução toca a Gonçalo Borges (dos 2 milhões para 5 milhões).Apesar das marcas dos jogadores dos dois grandes nomeados, o maior salto até pertence a um jogador do Boavista: Bozeník. O avançado dos axadrezados, que é o melhor marcador do campeonato, com 5 golos, em igualdade com Paulinho, valorizou-se em... 400% - de 1 milhão para 5 milhões. Já o companheiro de sector do eslovaco, Tiago Morais, cresceu em 263,6%, dos 550 mil euros para os 2 milhões.Por outro lado, o Transfermarkt também realça o desenvolvimento de Otávio (Famalicão), dos 600 mil euros para 1,5 milhões; e de Vinícius (Portimonense), dos 400 mil euros para 1,2 milhões.Nota, ainda, para o crescimento menor em termos percentuais, mas não menos importante, de João Neves (Benfica), dos 10 milhões para 20 milhões; Iván Jaime (FC Porto), dos 5 milhões para 10 milhões; ou Gabriel Pereira (Gil Vicente), dos 750 mil euros para 1,5 milhões.No pólo oposto, refira-se o decréscimo nas avaliações de Trincão (Sporting), dos 15 milhões para 12 milhões; St. Juste (Sporting), dos 13 milhões para os 10 milhões; Zaidu (FC Porto), dos 8 milhões para os 6 milhões; Paulo Oliveira (Sp. Braga), dos 3 milhões para 2,5 milhões; Nuno Santos (V. Guimarães), dos 2,5 milhões para 1,5 milhões; e Bruno Rodrigues (Chaves) de 1,6 milhões para 1,5 milhões.