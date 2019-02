«Dirigente do FC Serpa disse aos jogadores que 'deviam tomar qualquer coisa'. Tenho testemunhas»

José Luís Prazeres demitiu-se do comando técnico do FC Serpa e com ele vieram 13 jogadores e a restante equipa técnica . Tudo porque no balneário o técnico da equipa que milita no campeonato distrital ouviu um dirigente sugerir que os jogadores deviam "tomar qualquer coisa para o próximo jogo"."Antes do treino o António José Belinha, do departamento de futebol do clube, disse aos jogadores que 'deviam tomar qualquer coisa para o próximo jogo'. Estou muito preocupado com as proporções que este caso está a tomar, sei que sou eu a sofrer as consequências, no entanto tenho testemunhas daquilo que foi dito", garantiu ao treinador, que fazia a sua primeira época em Serpa, proveniente do Cabeça Gorda.O FC Serpa vai disputar no próximo fim-de-semana a final-four da Taça de Honra da 1.ª Divisão Distrital, uma competição que terá lugar no seu estádio. A equipa defronta o Almodôvar, enquanto a outra meia-final coloca frente a frente o Aljustrelense e o Penedo Gordo.Autor: Firmino Paixão