U. Leiria e Belenenses presentes da assembleia geral da Liga

A assembleia geral da Liga Portugal, realizada, esta segunda-feira, na sede do organismo, contou com as presenças de U. Leiria e Belenenses. Os dois emblemas que subiram da Liga 3 para a Liga Sabseg estiveram no papel de convidados, sendo que os leirienses se fizeram representar por Armando Marques, presidente da SAD, ao passo que os azuis do Restelo enviaram o presidente Patrick Morais de Carvalho.De resto, os clubes da Liga Bwin estiveram todos presentes, destacando-se as presenças de Miguel Ribeiro, líder da SAD do Famalicão, António Silva Campos, presidente do Rio Ave, Joaquim Ribeiro, presidente da SAD do Vizela, e Francisco Dias da Silva, presidente do Gil Vicente. Na reunião, diga-se, estiveram 32 das 34 sociedades desportivas dos campeonatos profissionais, faltando só o Sp. Covilhã e a B SAD.De referir que os emblemas se reuniram para discutir, entre outros temas, o novo formato da Allianz Cup.