«Um dia histórico!»: Pedro Proença reage à centralização dos direitos televisivos

Pedro Proença reagiu, através das redes sociais, ao decreto-lei aprovado esta quinta-feira pelo Conselho de Ministros para a centralização dos direitos televisivos. O presidente da Liga considera tratar-se de "um dia histórico" e que "marcará para sempre uma mudança estrutural no futebol profissional em Portugal".





"Um dia histórico! O diploma aprovado hoje em Conselho de Ministro e que prevê a centralização dos direitos audiovisuais a partir de 2027/28 é um momento histórico e que, não tenho duvida, marcará para sempre uma mudança estrutural no futebol profissional em Portugal. Este é o passo fundamental do processo que terá, como já foi publicamente assumido, um envolvimento estreito entre a Liga Portugal e a Federação Portuguesa de Futebol, sempre em articulação com todos os clubes e em respeito pelos contratos atualmente em vigor e os operadores que os detêm.Uma palavra de reconhecimento ao Sr. Secretário de Estado da Juventude e Desporto, Dr. João Paulo Rebelo, por ter partilhado a visão sobre a importância estratégica que esta medida representará no aumento da competitividade da nossa atividade, pois sem o seu empenho esta vitória não teria sido possível alcançar", escreveu Pedro Proença, no Faceboook.