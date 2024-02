V. Guimarães lamenta morte de Artur Jorge: «É uma perda enorme para o futebol português»

O V. Guimarães considerou esta quinta-feira que a morte do antigo treinador e selecionador nacional Artur Jorge representa "uma perda enorme para o futebol português", enviando condolências à família e amigos.

"O Vitória Sport Clube manifesta o mais profundo pesar e tristeza pelo falecimento de Artur Jorge, aos 78 anos. É uma perda enorme para o futebol português", refere a nota publicada pelos vimaranenses no sítio oficial.

Antes da carreira como treinador principal entre 1981 e 2016, na qual conquistou 13 títulos, entre os quais a Taça dos Campeões Europeus pelo FC Porto, em 1987, Artur Jorge foi treinador adjunto do V. Guimarães na época 1980/81, numa equipa técnica liderada por José Maria Pedroto, outra referência do futebol luso, nomeadamente dos dragões.

Artur Jorge estreou-se como treinador principal no Belenenses, em 1981/82, temporada em que também esteve no Portimonense, clube onde manter-se-ia até ao final da época 1983/84.

O treinador rumou ao FC Porto em 1984/85, do qual saiu após a conquista da Taça dos Campeões Europeus para treinar os franceses do Matra Racing, regressando aos dragões em 1988/89.

A primeira passagem pela seleção portuguesa acontece em 1990 e 1991, iniciando o falhado apuramento para o Euro'1992, seguindo-se uma passagem pelo Paris Saint-Germain, antes do regresso a Portugal para treinar, sem sucesso o Benfica.

Artur Jorge voltou a comandar a seleção no apuramento para o Mundial'1998, que também falhou, seguindo-se passagem por Tenerife, Vitesse, Paris Saint-Germain, Al Nassr e Al Hilal (Arábia Saudita), Académica, CSKA Moscovo, Al Nasr (Kuwait), Creteil Lusitanos e Alger, além da seleção dos Camarões e da Suíça.

Nascido no Porto, Artur Jorge iniciou a carreira de futebolista no FC Porto, na época 1964/65, e destacou-se ao serviço da Académica, do Benfica e do Belenenses, até 1978, tendo conquistado sete títulos e somado 16 internacionalizações pela seleção portuguesa.