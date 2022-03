Vaná pode regressar a Portugal: guarda-redes tem mercado

Vaná pode regressar a Portugal já na próxima temporada, sabe. O guardião brasileiro, de 30 anos, tem interessados no futebol português, mas há outros emblemas de outros campeonatos que o seguem com atenção. Casos do AEK de Atenas, da Grécia, e o Karagumruk, da Turquia.A atenção oriunda de Portugal, de resto, não é difícil de explicar. Para além dos nons números que tem obtido no Aris Limassol, do Chipre, o guardião é também conhecido no nosso campeonato, onde jogou no Feirense, no FC Porto e no Famalicão.Agora, pode voltar, caso o interesse desague em propostas.