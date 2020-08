Vassilakis pode trocar escalões jovens do Real Madrid pelo futebol português

Christian Vassilakis, de 19 anos, um dos talentos dos escalões jovens do Real Madrid, pode trocar Espanha pelo futebol português na próxima temporada. O jovem avançado espanhol, que também tem nacionalidade grega, é seguido por clubes da 1ª Liga e pode imitar o compatriota Martín Calderón, que também deixou o gigante da capital espanhola para vir jogar para Portugal em 2020/21 - assinou contrato com o Paços de Ferreira e também era seguido pelo Tondela. Aliás, os dois jogadores são representados pela mesma empresa, a Leaderbrock Sports, que também colocou no V. Guimarães o alemão Jonas Carls.





Vassi, como é conhecido, destacou-se com a camisola dos juvenis do Real Madrid em 2017/18 e chegou mesmo a protagonizar algumas exibições de luxo, com cinco golos num só jogo e quatro tiros certeiros em apenas 20 minutos noutra partida. A federação da Grécia chegou mesmo, em janeiro de 2019, a tentar convencer o atacante a integrar a seleção helénica sub-19, mas este recusou, pois tem o objetivo de representar Espanha.Por se tratar de um jovem jogador com larga margem de progressão e estar ligado a uma marca como a do Real Madrid, há clubes da 1ª Liga que veem com bons olhos o empréstimo do jogador, à imagem do que o Paços de Ferreira fez com Calderón. Há ainda interessados noutros mercados da Europa, massabe que Portugal é uma forte hipótese.