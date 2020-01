Vilafranquense-Penafiel, 1-1: Domínio repartido e um golo para cada lado

O Vilafranquense e Penafiel empataram este domingo a uma bola numa partida equilibrada e dividida, a contar para 17.ª jornada da Segunda Liga portuguesa de futebol. O Penafiel foi melhor na primeira parte e os ribatejanos foram mais perigosos na segunda metade.

Ainda algum do público presente não se tinha sentado nas bancadas do Municipal de Rio Maior e já o Penafiel estava na frente do marcador, com o golo de Ronaldo Tavares após um cruzamento de Paulo Henrique, com o avançado formado no Sporting a apontar o seu quinto golo no campeonato.

O Vilafranquense tinha mais posse de bola, mas não encontrava grandes espaços no último terço de terreno. Ao futebol mais apoiado dos ribatejanos, respondia o Penafiel com uma linha de pressão bem definida, para após a recuperação de bola sair em rápido para o ataque.

A entrada de Wilson Santos para o lugar de Marco Grilo, no início da segunda parte, veio mexer com a partida e dar outra dinâmica ao Vilafranquense.

Nasceu nos pés do brasileiro o golo do empate, com a bola a sobrar para Filipe Oliveira, que à entrada da área, rematou colocado de pé esquerdo (48).

Os ribatejanos, motivados com a igualdade, apostaram mais na com a entrada de João Vieira e, pouco depois, Wilson Santos teve nos pés o segundo golo, mas acabou por falhar.

Mais experiente, o Penafiel ia controlando os momentos da partida e já na parte final Miguel Leal refrescou a frente de ataque da sua equipa, com a entrada do experiente Jorge Pires para o lugar do desgastado Ronaldo Tavares, mas o resultado já não sofreu alterações.

Jogo no Estádio Municipal de Rio Maior.

Vilafranquense - Penafiel: 1-1

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Ronaldo Tavares, 3 minutos.

1-1, Filipe Oliveira, 48'.

Equipas:

- Vilafranquense: Maringá, Denis, Alan Bidi, Kassio Fernandes, Marco Grilo (Wilson Santos 45'), China, Filipe Brigues, Filipe Oliveira, Pepo, Korzun e Gustavo Tocantins (João Vieira 58').

Suplentes: Filipe Semedo, Silas, Tarcísio, João Vieira, Isidoro, Tato Almara e Wilson Santos).

Treinador: Filipe Moreira.

- Penafiel: Luís Ribeiro, Pedro Lemos, Felipe Macedo, João Paulo, Paulo Henrique, Rafa Sousa, Gleison, Romeu Ribeiro, Alan Schons (Yuri Araújo 65'), Ruster Santos (Ludovic 38') e Ronaldo Tavares (Jorge Pires 87').

Suplentes: Leo Navacchio, Inácio, Vinícius, Ludovic, Jorge Pires, Jeferson e Yuri Araújo).

Treinador: Miguel Leal.

Árbitro: João Malheiro Pinto (Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Rafa Sousa (21'), Felipe Macedo (49'), Korzun (69') e Wilson Santos (73'). Vermelho para Filipe Moreira, treinador do Vilafranquense (79').

Assistência: cerca de 350 espetadores.