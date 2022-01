Villas-Boas desmente disponibilidade para treinar o Benfica: «Dia 1 de abril?»

André Villas-Boas mostrou-se incrédulo com o conteúdo das escutas no âmbito da operação ‘Cartão Vermelho’ divulgadas esta terça-feira, por, a dar conta de uma conversa entre o empresário Bruno Macedo e o dono da Bragaparques Domingos Névoa, em que este último garantia ter tido uma conversa com o treinador, no Gerês, na qual ele teria mostrado disponibilidade para treinar o Benfica.