Visita do Papa salva Daniela Lopes: jogadora que podia ser suspensa por 3 anos

A visita do Papa a Portugal salvou a jogadora Daniela Lopes de suspensões que podiam chegar a 3 anos. Tudo porque a avançada que na época passada alinhava no Brito SC, da 3ª Divisão feminina, atuava também como agente desportiva, função que não pode acumular com a de futebolista.A jogadora, agora sem clube, acabou amnistiada pela vinda do Papa a Portugal, em agosto deste ano. Além de jogar futebol, Daniela Lopes, de 26 anos, passou a atuar como intermediária de jogadoras durante a época 2021/22, através da sua ligação à empresa Shire Sports Management."No decorrer da época desportiva 2021/2022, a arguida Daniela Lopes, enquanto intermediária da empresa Shire Sports Management, apresentou uma proposta de representação ao treinador Miguel Ângelo Silva Afonso, com o objetivo de efetuar a gestão da sua carreira desportiva", pode ler-se no acórdão.Além da representação de algumas jogadoras, Daniela Lopes reagiu mal à recusa do treinador em relação à hipótese de o representar e ameaçou o técnico, além de o difamar junto de dirigentes da Ovarense e do Rio Ave, sendo por isso punida com mais duas infrações disciplinares previstas e sancionadas pelo art. 130.º (Ameaças e ofensas à honra, consideração ou dignidade), ou seja, mais duas penas de 1 a 3 anos.Ainda no acórdão, pode ler-se a sequência do caso. "Mais tarde, o Conselho de Disciplina – Secção Não Profissional decidiu instaurar o Processo Disciplinar nº 20 (Urgente), em que foram arguidos os agentes desportivos Miguel Ângelo Silva Afonso e Samuel Fernando Pereira da Costa Matos, por eventual comportamento discriminatório, com base na orientação sexual- Assédio no Futebol feminino"; "Perante os agentes desportivos Miguel Afonso e Samuel Matos a instauração de tal processo teve por base, essencialmente, a apresentação de diversas denúncias anónimas na qual aquela arguida, eventualmente, interveio."