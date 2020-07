Vizela renova com Aidara

O Vizela chegou a acordo com o defesa-central Aidara para a renovação do contrato por três temporadas, até junho de 2023.





Aidara cumpriu três épocas no plantel principal dos vizelenses, clube que representa desde 2017, onde chegou proveniente do ASEC Mimosas, da Costa do Marfim.O central fará a sua estreia na II Liga, em que pretende ajudar os vizelenses a "conquistar vitórias e deixar sempre uma boa imagem. A concentração terá de ser máxima, porque competir na Liga Pro é ainda mais difícil e todos queremos confirmar o nosso valor", disse.A renovação do contrato, por três anos, representa para Aidara "uma boa escolha", "não só porque me sinto muito bem em Vizela, mas também porque acredito muito no projeto do clube", acrescentou.