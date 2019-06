Zezé Camarinha promove jogo entre figuras do futebol em Portimão

Vários antigos internacionais portugueses e também jogadores que estão no ativo participam na próxima sexta-feira, dia 21 de junho, a partir das 18 horas, no campo major David Neto, em Portimão, num encontro de futebol promovido pelo empresário Zezé Camarinha, conhecido pelas suas participações em vários programas televisivos.

Fernando Mendes (ex-Sporting, Benfica e FC Porto), Jorge Andrade (ex-FC Porto), João Manuel Pinto (ex-FC Porto e Benfica) e Nélson (ex-Benfica) são alguns dos nomes com presença garantida no evento e integrarão uma seleção de convidados, orientada por Amílcar Fonseca, antigo treinador do Portimonense. Do outro lado estará uma equipa constituída por antigos jogadores do Portimonense, comandada por Rui Alves.

Várias figuras do futebol irão juntar-se à festa, embora não participando diretamente. Serão os casos dos treinadores Vítor Oliveira e Manuel Cajuda, Carlos Pereira, antigo presidente da assembleia geral da Liga, Diamantino Figueiredo, treinador de guarda-redes do FC Porto, Rúben Fernandes, defesa que trocou o Portimonense pelo Gil Vicente neste defeso, e muitos outros.

O antigo árbitro António Rola, comentador da Benfica TV, dirigirá a primeira parte e o árbitro algarvio Nuno Alvo a segunda.

"Portimão é a Cidade Europeia do Desporto em 2019 e decidimos promover este evento para divulgar a nossa bela região, que é muito apreciada pelas gentes do futebol", refere Zezé Camarinha, "amigo pessoal de muitos jogadores, desde os tempos que, no verão, havia sempre um jogo de futsal em Portimão, entre estrelas da bola".

A ocasião permitirá também "um franco e salutar convívio entre gente que, devido às suas obrigações profissionais, nem sempre tem oportunidade de se encontrar sem a tensão inerente aos momentos de competição".

Depois do jogo todos os convidados participarão num jantar de convívio.