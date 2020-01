Benfica de regresso às vitórias

A equipa de iniciados do Benfica regressou este sábado aos triunfos no campeonato nacional, ao levar de vencido o V. Setúbal, fora de casa, por 3-1.





A jogar diante de uma equipa que até ao momento não tinha qualquer triunfo, os encarnados confirmaram o favoritismo e venceram com golos de Ussumane Djaló (20'), João Costa (25') e Rudi Almeida (69'). Pelo meio, aos 53', os sadinos ainda deixaram a sua marca no marcador, mas sem impedir o segundo desaire nesta fase do campeonato.Contas feitas, o Benfica chega aos 10 pontos - os mesmos que o Sacavenense e mais 1 do que o Sporting, equipa que apenas joga no domingo pela manhã diante do Belenenses.