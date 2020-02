Sporting-Benfica, em direto

33' - Remate cruzado de João Costa, para defesa de Francisco Silva.





29' - Rodrigo Ribeiro remata forte, para uma grande defesa de André Moreira.24' - Pedro Sanca remata cruzado, a defesa do Benfica desvia e por pouco o guarda-redes encarnado não era traído. A bola sai pela linha de fundo.19' - Cruzamento de Vasco Teixeira, a embater na malha lateral.17' - Rodrigo Ribeiro arrisca o remate rasteiro de longe, mas a bola vai ao lado da baliza dos encarnados.13' - Grande oportunidade para o Benfica. Ivan Lima foge à marcação dos centrais do Sporting e remata à entrada da pequena área, mas o 'tiro' sai por cima.9' - João Rego lança João Costa na profundidade mas o guarda-redes do Sporting sai e resolve com os pés.5' - Grande oportunidade para o Sporting, Guilherme Santos tenta a finalização com um remate acrobático, mas o guarda-redes das águias está atento.4' - Jogada atacante do Benfica, João Conceição tenta a finalização na pequena área mas adianta demasiado a bola e Francisco Silva agarra, sem dificuldade.2' - Leonardo Barroso cruza com perigo da esquerda mas Pedro Sanca comete uma falta na área do Benfica.10h55 - A partida será arbitrada por Paulo Ferras, da AF Leiria. Será auxiliado por Nuno Cadete e Bruno Vieira.10h49 -Francisco Silva, José Silva, Carlos Santos, Marlon Júnior, Leonardo Barroso, Dário Essugo, Pedro Sanca, Mamadu Djaló, Adair Kandala, Guilherme Santos e Rodrigo Ribeiro.Salvador Gomes, Pedro Silva, Guilherme Flor, Alexandre Brito, Henrique Arreiol, Saná Fernandes e Vivaldo Semedo.Bernardo BruschyAndré Moreira, João Conceição, Henrique Sá, Tiago Sampaio, Francisco Machado, João Veloso, Ivan lima, Ussumane Djaló, João Costa, João Rego e Vasco Teixeira.Francisco Pereira, João Pereira, José Sampaio, Martim Nascimento, Rafael luís, Alfa Baldé e Rudi almeida.Tiago Pina- O Sporting é a equipa com o melhor ataque (36 golos) e a melhor defesa (apenas 9 sofridos) nesta segunda fase.- Na primeira volta desta fase os leões foram ao Seixal derrotar as águias, por 2-1.- O Sporting é líder da classificação, na zona sul, com 27 pontos, mais quatro que o Benfica, que é segundo classificado.- Bom dia, seja bem-vindo ao direto do Sporting-Benfica, dérbi da 11.ª jornada da 2.ª fase do Campeonato Nacional de iniciados.