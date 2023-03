Sporting-Benfica, em direto

há 37 min 09:51

Luta pelo título

O dérbi é decisivo para os leões. A equipa de leonina está no 4.º lugar com menos 6 pontos do que o rival, pelo que a derrota deixa-a praticamente fora da luta pelo título. O Benfica lidera esta fase final com os mesmos 15 pontos do FC Porto, que também joga hoje e visita o Belenenses, último classificado.