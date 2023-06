há 1 horas 09:35

Classificação

O Benfica lidera nesta altura a classificação com 38 pontos, seguido do FC Porto, com 33. Depois desta jornada ficarão apenas nove pontos em disputa, pelo que uma vitória colocaria as águias em posição (ainda mais) favorável no topo da tabela. O Sporting é 3.º, com 28.