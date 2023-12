O Benfica goleou o Real por 5-1 num jogo em que deixou bem patente a sua superioridade e foi eficaz perante um adversário muito incómodo nas transições. As águias entraram com o pé no acelerador e chegaram ao golo logo aos 3 minutos, através de Afonso Ferreirinha. O Real tentou reagir mas os benfiquistas, que mandavam no jogo, aumentaram para 3-0 por Tomás Almeida (19’) e Ferreirinha (40'+1), novamente. Na 2.ª parte, o Real entrou mais agressivo e ainda conseguiu reduzir por Tcherno Jamanca, mas o Benfica ampliou o marcador com golos de Dylan Patel e João Marta.