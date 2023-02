Tomás Soares, com três golos e uma assistência nos 36 minutos que jogou, foi a grande figura do Benfica na goleada (6-0) que aplicou na receção ao V. Guimarães. Com uma exibição de luxo na 1ª parte, as águias foram completamente demolidoras e chegaram ao intervalo com uma mão cheia de golos, com Guilherme Castro e Manuel Sá a fazerem também o gosto ao pé. Logo no início da 2ª parte, a equipa de Pedro Faria fez a meia dúzia por José Neto e fechou as contas.

Nos três jogos realizados nesta fase os benfiquistas levam já 17 golos marcados e mantêm as suas redes invioladas.