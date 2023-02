Com um bis de Rúben Barbosa, que entrou no início da segunda parte, o FC Porto manteve a 'chama' vitoriosa que lhe permitiu golear o Tondela por 4-0, num jogo em que teve dificuldades em chegar ao primeiro golo, obtido aos 29 minutos, por Tomás Peixoto. Daí para a frente, a tarefa dos azuis e brancos ficou mais facilitada e embora os visitantes até tenham dado uma boa réplica, o triunfo dos portistas não teve discussão. À 3.ª jornada da fase de apuramento de campeão, FC Porto e Benfica somam ambos nove pontos, com as águias em vantagem devido à diferença de golos.