Ao fim de 14 jornadas, o FC Porto perdeu pela primeira vez na fase regular do campeonato nacional de iniciados. Os dragões continuam firmes na liderança da Série A, mas o golo do arsenalista Salvador Pereira, à beira do intervalo, faz com que o Sp. Braga esteja agora a 5 pontos do emblema da Invicta.

Numa primeira parte em que equilíbrio foi palavra de ordem, o remate com o pé esquerdo do jogador minhoto acabou por desbloquear o nulo, obrigando o FC Porto a correr atrás do prejuízo para sair do Minho minimamente satisfeito.

De facto, os azuis e brancos foram completamente dominadores após o intervalo, mas, curiosamente, foram do Sp. Braga as melhores oportunidades de golo. Bernardo Neves e André Tiago puseram em alerta o guarda-redes portista e, aos 51 minutos, foi Pedro Pimenta a acertar em cheio na barra da baliza de Francisco Mendes.

O FC Porto fez de tudo para chegar, pelo menos, ao empate e esteve muito perto aos 66’, mas o travessão impediu a festa. O Sp. Braga foi encostado às cordas na parte final da partida, mas agarrou a vantagem mínima com tudo o que tinha e celebrou a conquista dos 3 pontos. *