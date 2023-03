Benfica de mão cheia goleia Boavista

O Benfica segue imparável na fase de apuramento de campeão e ontem goleou o Boavista por 5-0, aproveitando o nulo do FC Porto na receção ao V. Setúbal para isolar-se na liderança.

Foi a 7ª vitória em outros tantos jogos para as águias, que continuam sem sofrer golos e embalaram para novo resultado expressivo numa primeira parte de luxo e com Tomás Soares em destaque, graças a dois belos golos e uma assistência. Aos 18’, o avançado abriu o ativo com uma obra de arte, num lance acrobático e de calcanhar. E cinco minutos depois, com um remate forte e colocado, de fora da área, ampliou para 2-0. Ainda antes do intervalo, Tomás Soares tirou um cruzamento com régua e esquadro para Miguel Figueiredo, de cabeça, apontar o terceiro das águias.

Na 2ª parte o Benfica baixou o ritmo e o Boavista aproveitou para equilibrar, mas com a expulsão de Martim Barbosa, por acumulação de amarelos (65’), as águias chegaram à mão cheia, com golo de Isaac Ferreira e o bis de Miguel Figueiredo. De notar que o Benfica só apresentou três suplentes (e utilizou dois), devido a gestão interna da equipa, revelou ao nosso jornal um diretor dos encarnados.

Também ontem, o Sporting foi ao reduto do Sp. Braga vencer por 2-1 e ascendeu ao 5º lugar, ultrapassando os minhotos na classificação.