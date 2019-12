Benfica derrota Belenenses em jogo frenético

Quem teve oportunidade, assistiu a uma boa partida entre Benfica e Belenenses, duas equipas que se preocuparam apenas em jogar futebol e que prenderam a atenção do público até ao fim, devido à incerteza do resultado. As águias entraram a todo o gás, com João Costa, que viria a ser o homem do jogo, a abrir a contagem quando estavam decorridos apenas 40 segundos. Aos três minutos, uma falta cometida sobre João Rego deu origem à marcação de um penálti que João Veloso desperdiçou, ao permitir a defesa de Rodrigo Anjos, guarda-redes do Belenenses.

Aos 11’, numa subida até junto da área benfiquista, a equipa do Restelo ganhou um livre e Paulo Carvalho empatou. A reação foi imediata e, aos 14’, as águias voltaram a adiantar-se no marcador, com novo golo de João Costa.

Na segunda parte, o Belenenses empatou com um golo de Braiminho Pereira (44’), os encarnados marcaram por Ussumane Djaló (47’) e João Costa (58’), os azuis reduziram para 4-3 com mais um golo de Braiminho Pereira (66’) e, a finalizar, João Costa (75’) fechou o póquer.