Benfica-Marítimo, 1-1: nem Renato Sanches inspirou as águias

O Benfica não conseguiu melhor que um empate (1-1) na receção ao Marítimo, numa manhã de nevoeiro e com a presença de Renato Sanches que foi ver o irmão Andreson Semedo jogar. Ainda assim, as águias seguem confortáveis no topo da Série C.

Os encarnados tentaram assumir o domínio, mas os madeirenses responderam bem. Aos 22’, Afonso Vieira foi derrubado na área e, na conversão do penálti, Nélio Batista inaugurou o marcador. Apesar da intensidade de jogo ofensivo, o Benfica não conseguiu criar situações de perigo para a baliza da equipa insular, que foi para o intervalo a ganhar.

Na 2.ª parte, Pedro Faria mudou o esquema táctico, passando a jogar com três centrais, e o Benfica tornou-se mais perigoso. O Marítimo fez tudo para segurar a vantagem, quebrando constantemente o ritmo do jogo. O árbitro deu 10 minutos de compensação e foi exatamente nesse período que surgiu o golo do empate, apontado por Dylan Patel (80’+3). A pressão das águias foi intensa, mas o guarda-redes Luís Flor conseguiu segurar o ponto.