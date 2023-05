Benfica vence em Setúbal e reforça liderança

O Benfica teve de se aplicar para vencer na casa do V. Setúbal, por 1-0, um resultado que permite ao conjunto lisboeta, após 14 jornadas, manter-se na liderança da fase de apuramento de campeão de sub-15. O golo que valeu os três pontos às águias foi apontado, aos 62’, por Anisio Cabral, jogador que tinha sido lançado para o encontro apenas 10 minutos antes, para render o companheiro Stevan Manuel.

No entanto, o atacante, de 15 anos, não foi o único herói dos benfiquistas na partida realizada no Estádio do Bonfim, recinto em que aos, aos 58 minutos, o guarda-redes visitante Leonardo Lopes travou uma grande penalidade cobrada por Eugénio Bordiyanchuk e, na recarga, voltou a impedir que os anfitriões se tivessem adiantado no marcador. Dupla ação determinante por parte do jovem guarda-redes, que fez 15 anos no passado mês de abril.

Apesar de o Benfica ter assumido as rédeas do encontro desde o apito inicial, a formação sadina nunca se coibiu de explorar o contra-ataque, conseguindo, várias vezes, deixar a defesa contrária em sobressalto e ameaçar a baliza de um intransponível Leonardo Lopes, que, aos 15 e 26 minutos, impediu que Rodrigo Rodrigues chegasse ao golo.

Na segunda parte, já depois de ter apontado o único golo do encontro, a equipa encarnada geriu a vantagem, não permitindo que os anfitriões chegassem à igualdade.

Com os resultados desta jornada, o Benfica consegue mesmo reforçar a sua liderança nesta fase de apuramento de campeão de iniciados, tendo beneficiado da igualdade do FC Porto em Guimarães para dilatar a vantagem para os cinco pontos. Faltam ainda quatro jornadas para o fecho da competição.



Dragão empata ao cair do pano



O FC Porto adiantou-se através de um autogolo de Santiago Mano, ainda na 1ª parte. A expulsão de Salvador, no fecho da etapa inicial, alavancou o V. Guimarães, que deu a volta ao resultado após o descanso, mas acabou por sofrer o empate nos descontos. Os dois guarda-redes foram expulsos na sequência de uma confusão gerada após o apito final do encontro.