Campeão Benfica termina época com derrota no clássico frente ao FC Porto

O Benfica, que se sagrou campeão nacional de iniciados na passada jornada , perdeu no clássico deste domingo com o FC Porto (2-3), na derradeira jornada da época.Num jogo disputado no Seixal, que contou com quatro golos na 1.ª parte, foram os dragões a marcar primeiro por Tomás Peixoto, aos 17', para logo dois minutos depois Isaac Ferreira igualar o marcador. A reviravolta chegou aos 24' com um bis do jovem jogador do Benfica (24'). Cardoso Varela levou o jogo empatado para o intervalo com um golo já marcado aos 40+1'.João Pereira fechou o resultado aos 61' dando assim a vitória ao FC Porto.