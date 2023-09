Entrada de leão vale vitória ao Sporting

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting foi a Tondela vencer tranquilamente, num jogo em que entrou a todo o gás. Marcou por quatro vezes no primeiro tempo e geriu na etapa complementar, permitindo uma boa reação da jovem equipa tondelense. Até ao intervalo só deu Sporting. No segundo tempo a formação beirã entrou mais afoita e reduziu na conversão de um penálti. Com a turma leonina em modo de gestão, o Tondela ainda fez o 2-4.