FC Porto bate Sp. Braga e sobe à condição ao 3.º lugar do campeonato nacional de iniciados

O FC Porto visitou e venceu este domingo o Sp. Braga (3-1) em jogo da 6.ª jornada da fase de apuramento do campeão em iniciados, subindo à condição ao 3.º lugar.Os arsenalistas até marcaram primeiro por intermédio de Tomás Muller (10'), mas a fechar a primeira parte Rodrigo Mora igualou a partida (39'). Os dragões arrancaram melhor o segundo tempo, e Martim Cunha consumou a reviravolta aos 42 minutos, antes de Alassana Baldé fechar as contas aos 73'.Com este resultado, o FC Porto subiu à condição ao 3.º lugar com 10 pontos. O Sporting é líder, com 13 e menos um jogo - defronta esta tarde o Benfica -, seguido de V. Guimarães (12), FC Porto (10), Benfica (9, menos uma partida), Sp. Braga (6) e Académica (0).