Iniciado do Famalicão suspenso por chamar "chinoca" a adversário

O Conselho de Disciplina da FPF decidiu aplicar uma suspensão de 30 dias a um iniciado do Famalicão, por ter chamado "chinoca" a um adversário. Tudo aconteceu no jogo com o Paços de Ferreira, a contar para a 1.ª Divisão do Campeonato Nacional de sub-15 desta temporada, realizado a 1 de outubro passado.

Segundo o acórdão, um avançado de 14 anos ofendeu um adversário nascido no Brasil, mas de ascendência japonesa. "Dirigindo-se inequivocamente a um jogador da equipa adversária com ascendência asiática, profere as seguintes expressões: "Vai-te f****, chinoca de merda", pode ler-se. A denúncia terá partido do Paços de Ferreira.

O CD da FPF decidiu assim julgar totalmente procedente a acusação e condenar o jogador pela prática de infração disciplinar, aplicando-lhe a sanção de suspensão de 30 dias. A decisão é passível de recurso para o Conselho de Justiça da FPF ou para o Tribunal Arbitral do Desporto.