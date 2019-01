Luciano Gonçalves: «Sinto vergonha destes e de outros selvagens»

Cenas chocantes de pancadaria em jogo de iniciados Cenas chocantes de pancadaria em jogo de iniciados

Luciano Gonçalves, presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, reagiu ao vídeo partilhado pelo antigo árbitro Duarte Gomes onde se vê pancadaria entre adeptos num jogo de iniciados. O líder da APAF não hesitou em classificar os envolvidos."Tristes, Frustados, Imbecis, Ignorantes, Cobardes, Fracos, Parvos, Selvagens, Infelizes, enfim muito mais me apetece dizer sobre as personagens deste vídeo que infelizmente demonstram bem a vergonha que alguns assassinos de sonhoscontinuam a fazer por esses campos e pavilhões fora. Sinto vergonha destes e de outros selvagens que fazem parte de uma das minhas paixões de vida. O que anda esta gente a fazer no futebol?? Acompanhar os filhos ?? Apoiá-los quando falham ? Festejar quando acertam??", escreveu na sua conta no Facebook.Luciano Gonçalves pediu aos adeptos problemáticos que "fiquem em casa, acendam a fogueira e aqueçam os pés", deixando os filhos "crescer sem pressões": "Não os envergonhem, não façam com que eles tenham vergonha deste desporto".