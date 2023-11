Marialvas-Sporting, 0-5: rugido do leão chegou no final

O Sporting venceu em Cantanhede o Marialvas, por 5-0, mas o resultado não espelha as dificuldades que os leões sentiram. A goleada só foi consumada nos últimos 15 minutos, tendo a equipa local estado sempre ligada ao jogo e com condições de pontuar.O Sporting adiantou-se no último ‘suspiro’ da 1.ª parte, com Mário Almeida a apanhar completamente desprevenida a defesa contrária. Depois, surgiu a arte de Duarte Tomás: ‘inventou’ a jogada do 0-2 (aos 67’), concluída por Rodrigo Correia, e marcou um golaço (74’). O Marialvas ainda foi castigado com o bis de Rodrigo Correia e o golo de José Lino.