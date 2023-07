Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Pai agride à pedrada árbitro de torneio juvenil Aldemar Martins, do Porto, que se encontra no Algarve a dirigir jogos da Challenge Cup, foi ontem suturado com quatro pontos





• Foto: Amora FC