Penálti faz sorrir o Sporting

Com resultados negativos na jornada anterior da 1ª fase do Nacional de Iniciados, Taboeira e Sporting defrontaram-se em Aveiro à procura de regressar às vitórias e o jogo acabou por sorrir ao leão, graças ao golo de Rafael Fial. Numa primeira parte equilibrada foi o Sporting a revelar maior esclarecimento na hora de rematar à baliza. Aos 38’, Rafael Fial foi derrubado na área e aproveitou para inaugurar o marcador, na cobrança do respetivo penálti. A margem mínima manteve-se até ao final, apesar das ocasiões criadas nos dois lados do campo, e o Sporting lidera a Série B com uma margem confortável.