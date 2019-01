Real condena episódio de violência e pede aos pais que deem o exemplo

Cenas chocantes de pancadaria em jogo de iniciados Cenas chocantes de pancadaria em jogo de iniciados

O Real Sport Clube emitiu este sábado um comunicado no qual repudia o episódio de violência registado no jogo com o Despertar de Beja, a 6 de janeiro."A Direção do Real Sport Clube não pode deixar de repudiar firmemente o episódio de agressões entre adeptos registado num jogo de Juniores C (Iniciados) no nosso campo. Os princípios e os valores que defendemos não são compatíveis com os comportamentos agressivos dentro e fora do campo", pode ler-se.O clube pediu ainda aos pais dos jogadores "que sejam o melhor exemplo dos valores desportivos"."A Direção do Real Sport Clube condena todo e qualquer tipo de violência no desporto e em particular no futebol, designadamente no setor da formação.Assim, a Direção do Real Sport Clube não pode deixar de repudiar firmemente o episódio de agressões entre adeptos registado num jogo de Juniores C (Iniciados) no nosso campo. Os princípios e os valores que defendemos não são compatíveis com os comportamentos agressivos dentro e fora do campo.A Direção do Real Sport Clube apela aos adeptos, em particular aos pais dos atletas, para que sejam o melhor exemplo dos valores desportivos.Somos e sempre seremos pelo futebol positivo!A Direção do Real Sport Clube."