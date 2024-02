Sporting continua a marcar passo

O Sporting continua a desiludir na fase de apuramento de campeão de iniciados. Os leões somaram o segundo desaire consecutivo, desta feita em casa diante do Belenenses (1-3). Os azuis, por sua vez, já levam duas vitórias, não perdem há 12 jogos e atravessam um grande momento. Em Alcochete, os visitantes foram mais eficazes e aproveitaram as debilidades defensivas dos verdes e brancos, que ficaram evidenciadas desde o início. Igor Cabral inaugurou o marcador logo ao minuto 7, com Guilherme Costa a aumentar a vantagem em cima do intervalo. Na segunda parte, Bubacar Djaló marcou o terceiro e, a um minuto dos 90’, Rodrigo Correia foi o autor do golo de honra do Sporting.

Já o rival Benfica não deu aso a surpresas e venceu sem espinhas na visita ao terreno do Boavista, por 3-0, graças aos golos de Sevastian Belov, Hugo Gomes e Ferreirinha. O FC Porto também sorriu, na receção ao Marítimo, vencendo por 2-1. João Miranda e Filipe Silva faturaram para os azuis e brancos.