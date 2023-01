Sporting e FC Porto cumprem

O Sporting iniciou nova fase na defesa do título com vitória (1-0) sobre a Académica. Valeu aos leões um autogolo de Stanyslav Tolstolis, antes da meia hora, quando o defesa tentou intercetar um cruzamento de José Fernandes e acabou por trair o guarda-redes José Roxo.

A formação de Bernardo Bruschy foi superior na 1ª parte, perante uma equipa que deu boa réplica. E no segundo tempo, a espaços, os estudantes conseguiram equilibrar, obrigando os leões a serem seguros a defender. Motivada pela indefinição do resultado, a equipa de Pedro Roma nunca se entregou e dificultou ao máximo a tarefa ao Sporting, que conseguiu gerir a vantagem.

FC Porto resolve na 2.ª parte

Já o FC Porto derrotou o Sp. Braga por 2-0 nesta 1ª jornada da fase de apuramento de campeão. O primeiro sinal de perigo pertenceu aos minhotos, com uma bola ao ferro, mas os dragões responderam na mesma moeda, com dois remates ao poste. Na 2ª parte, um golo na própria baliza do guarda-redes Romário Cunha catapultou os portistas para o triunfo, que acabou por ser confirmado já em período de descontos, através do golo de Rúben Barbosa.