Tomás Soares cilindra Sp. Braga

Tomás Soares, ao marcar todos os golos na goleada do Benfica sobre o Sp. Braga (4-0), foi a grande figura do encontro disputado no Seixal, relativo à 8ª jornada do apuramento de campeão, fase que o Benfica lidera, agora com mais cinco pontos do que o FC Porto.

As duas equipas entraram a jogar de olhos nos olhos e a primeira situação de perigo pertenceu aos bracarenses que, aos 3’, viram a bola rematada por Ícaro Santos ser devolvida pela barra da baliza benfiquista, após vários ressaltos na sequência de um canto. A reação das águias não demorou, as oportunidades começaram a surgir e aos 26’ chegaram ao golo por Tomás Soares, com um remate de primeira na pequena área, após excelente cruzamento feito da esquerda por Manuel Sá.

Na segunda parte, Tomás Soares fez o 2-0, aos 49’, após livre cobrado por Mauro Furtado, marcou o terceiro (55’) e, na sequência de um canto (77’) estabeleceu o póquer, reforçando a posição de melhor marcador nesta fase, com 13 golos.

De salientar, também, o facto da equipa comandada por Pedro Faria contar por vitórias todos os jogos disputados, com 39 golos marcados e zero sofridos.