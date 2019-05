Benfica-Sporting, em direto

Fora de jogo assinalado a Vasco Paciência. Benfica atacava pela esquerda e consegue criar bastante perigo com um cruzamento rasteiro, mas o avançado encarnado estava em posição irregular.Livre perigoso favorável ao Benfica. Ronaldo Camará, em zona frontal à baliza, bate a bola, mas por cima.Remate de Tiago Araújo à baliza benfiquista, mas Gonçalo Loureiro trava a jogada.Diogo Brás numa jogada de insistência surge na área benfiquista, mas a defesa encarnada consegue afastar a bola.Face ao calor que se regista, o árbitro ordena pausa para os jogadores se hidratarem.Que defesa de Anthony Cruz! Passe picado de Vasco Paciência para as costas do defensiva do Sporting, com Úmaro Embaló a surgir e rematar, mas o guardião do Sporting a resolver a jogada.O Benfica surge totalmente virado para o ataque. A formação encarnada está obrigada a vencer para conquistar o título de campeão nacional e esperar que o FC Porto tenha um deslize frente ao Sp. Braga.Que perigo! Úmaro Embaló bate livre direto, mas Anthony Cruz com os punhos afasta a bola. Na sequência da jogada, Nuno Tavares consegue cruzar e Úmaro Embaló atira ligeiramente ao lado. No entanto, já tinha sido assinalado fora de jogo.Fora de jogo assinalado a Loide Augusto.Cartão amarelo para Ronaldo Camará. O árbitro assinala livre favorável ao Sporting.Que perdida! Úmaro Embaló teve nos pés o primeiro golo, mas a bola a sair ligeiramante por cima. Antes, já o guarda-redes do Sporting, Anthony Cruz, tinha travado o ataque do Benfica.Bernardo Sousa atira ligeiramente ao lado da baliza defendida por Celton Biai.Defende Anthony Cruz! Grande jogada de Úmaro Embaló, remate forte mas o guarda-redes do Sporting trava a bola, com uma defesa para a frente.Benfica cria dificuldades à defesa leonina com Ronaldo Camará a rematar à baliza, mas sem alterar o resultado.Defende Celton Biai! Remate perigo de Diogo Brás, mas o guarda-redes encarnado estava atento e defende para fora.. dando o primeiro canto para os leões.Fora de jogo assinalado a Echedey Verde.Benfica muito forte neste início de jogo, tendo já beneficiado de dois cantos. Defensiva do Sporting a ter muito trabalho.Que perigo! O Benfica a entrar na partida a todo o gás. Jogada de ataque de Tomás Tavares a conseguir cruzar e Úmaro Embaló remata à baliza, valeu o corte de Bernardo Prego ao segundo poste.- Começa a partida!Tudo a postos.Já há 'onzes' oficiais!: Celton Biai, Tomás Tavares, Pedro Álvaro, Gonçalo Loureiro, Nuno Tavares, Francisco Saldanha, Úmaro Embaló, Ronaldo Camará, Vasco Paciência, Tiago Dantas (c) e Tiago Araújo.Luís Nascimento: Anthony Cruz, Bernardo Prego, João Goulart (c), Gonçalo Inácio, Echedey Verde, Bavikson Biai, Diogo Brás, Dean Lico, Tiago Rodrigues, Loide Augusto e Bernardo Sousa.Treinador: José Lima- O Benfica é a equipa com o melhor ataque, tem 42 golos marcados nesta fase, partilhando a melhor defesa com o FC Porto. Águias e dragões sofreram apenas 11 golos. Já o Sporting tem um 'saldo' negativo: 27 golos marcados e 29 sofridos.- Na primeira volta desta fase final, em abril, o Benfica venceu o Sporting em Alcochete, por 4-1, e o FC Porto derrotou o Sp. Braga, no Minho, por 2-1.- No Seixal os olhos vão estar postos no campo, mas os ouvidos estarão no Olival. A norte o FC Porto defronta o Sp. Braga e pode ser campeão. O Benfica está a um ponto do rival; para festejar o bicampeonato terá de vencer o dérbi e esperar os que dragões escorreguem em casa. O Sporting não tem qualquer hipótese de chegar ao título.- Boa tarde, seja bem-vindo ao direto do Benfica-Sporting, jogo da última jornada da fase final do Campeonato Nacional de juniores. Hoje há campeão!