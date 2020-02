Benfica-Sporting, em direto

Arranca a 2ª parte!



Benfica na frente com dois golos marcados na reta final da 1ª parte. Depois de meia hora com muito equilíbrio e sem oportunidades de golo, o jogo 'aqueceu' nos últimos 15 minutos e o Sporting foi a primeira equipa a criar perigo com dois remates de Daniel Rodrigues, um deles ao poste. O Benfica respondeu e conseguiu dois golos por intermédio de Henrique Araújo e Gerson que vão fazendo toda a diferença ao intervalo. Veremos o que reserva a 2ª parte do dérbi.



Intervalo no Benfica Campus!



40' - Golo do Benfica (2-0)! Gerson amplia a vantagem das águias! Grande trabalho de Henrique Pereira, na meia esquerda, a tirar Rafael Fernandes do caminho e a cruzar para o coração da área do Sporting, onde apareceu Gerson completamente solto a encostar para o fundo das redes.



35' - Golo do Benfica (1-0)! Henrique Araújo inaugura o marcador! O avançado do Benfica aproveita uma bola lançada para a área, antecipa-se de cabeça ao guarda-redes leonino e faz o primeiro golo do dérbi!



34' - Responde o Benfica! Que enorme defesa de Diogo Almeida! Paulo Bernardo recebeu a bola à entrada da área leonina e rematou forte, com o pé direito, mas o guarda-redes dos leões a voar e a ceder canto.



33' - Bola no poste da baliza do Benfica! Daniel Rodrigues ganhou espaço na área encarnada e remata ao ferro! Grande oportunidade para os leões inaugurarem o marcador no Seixal.



29' - Daniel Rodrigues escapa-se pelo lado direito, corre em direção à baliza e remata forte para defesa apertada de Samuel Soares. Primeiro lance de verdadeiro perigo neste dérbi.



25' - Remate para fora de Bruno Tavares na cobrança do pontapé livre.



24' - Falta de Rafael Brito sobre Bruno Tavares. Livre perigoso para o Sporting à entrada da área adversária.



14' - Primeiros minutos de jogo equilibrados e sem oportunidades de golo.



Já se joga o dérbi no Benfica Campus!



ONZE DO BENFICA: Samuel Soares, Filipe Cruz, Tomás Araújo, Adrian Bajrami, Rafael Rodrigues, Rafael Brito, Paulo Bernardo, Gonçalo Ramos, Gerson Sousa, Henrique Pereira e Henrique Araújo.



ONZE DO SPORTING: Diogo Almeida, Hevertton Santos, Rafael Fernandes, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes, João Daniel, Edson Silva, Daniel Rodrigues, Bruno Tavares, Tiago Ferreira e Tiago Tomás.



SUPLENTES BENFICA: Pedro Souza, Renato Matos, Alexandre Penetra, Francisco Saldanha, Diogo Nascimento, Jeremy Sarmiento e Tiago Gouveia.



SUPLENTES SPORTING: Anthony Walker, Carlos Silva, Rodrigo Rêgo, Gonçalo Batalha, Samuel Lobato, Geny Catamo e Paulo Agostinho.





Boa tarde. A 1ª jornada da fase de apuramento de campeão no Campeonato Nacional de Juniores encerra com o dérbi entre Benfica e Sporting e Record leva até si todas as incidências da partida no Benfica Campus. Fique connosco!