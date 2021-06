Benfica-FC Porto, em direto

há 1 horas 16:24

Antevisão

O Benfica recebe este sábado o FC Porto na segunda jornada da segunda fase do Torneio Nacional de sub-19. Na ronda inaugural os encarnados empataram com o V. Guimarães (1-1), fora de casa, e os dragões superaram o Belenenses, na Invicta, por 4-1.



Na primeira fase o Benfica acabou como líder da Série B, ao passo que o FC Porto foi segundo na Série A, com os mesmos pontos do V. Guimarães.